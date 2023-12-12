Городские власти Калуги обещают победить снег и мусор. Но не сразу

В понедельник, 11 декабря, на общегородской планерке основным стал вопрос уборки дорог и тротуаров Калуги от сильнейших снегопадов последних дней. Синоптики называют их рекордными (кто говорит – за 30, кто за 50 лет).

Для того, чтобы оценить масштаб обрушившегося на областной центр снега, на совещании озвучили цифры в сравнении с прошлыми зимами. Они впечатляют. А на этой неделе синоптики обещают непрерывный снегопад в течение нескольких дней, что позволит побить рекорд 104-летней давности.

Кроме этого, на совещании шел разбор действий служб по очистке контейнерных площадок и подъездов к ним.

Такого снегопада не было очень давно

По данным синоптиков в соседней Москве высота снежного покрова декабря побила столетний рекорд. Калуге повезло, циклон лишь стороной захватил областной центр, однако, такого количество снега в декабре, выпавшего за последние дни, не помнят даже старожилы.

В первые, самые критические для коммунальщиков дни, очистить дороги и тротуары полностью не удалось. Сегодня ситуация нормализовалась, это видно даже по Яндекс картам пробок на дорогах. Критической стала не только высота снежного покрова, но и интенсивность обращений калужан. Понятно, мало кому нравится брести по заснеженной целине на работу или буксовать по сугробам в авто.

Справедливости ради необходимо отметить, что на том же совещании о критике калужан говорилось открыто и с пониманием. И здесь важно именно понимание. Не только со стороны властей, но и со стороны жителей. Что такое прошедшие снегопады глазами коммунальных служб?

- К понедельнику, 11 декабря, нами вывезено снега в три с половиной раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет, - объяснил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Ежедневно на уборку городских улиц выходит около 90 единиц техники и до 120 рабочих. Такого количества крайне мало для уборки города после столь обильных снегопадов. Вывозим до 5 тысяч кубометров снега в сутки. Раньше мы вывозили 1800 кубов, до 2 тыс. кубов. Это чтобы было понятно, насколько этой зимой увеличилась нагрузка.

По улицам, откуда вывозили снег могу сказать – это Дзержинского, Луначарского, Кутузова, Путепровод, Дарвина, Карпова, Ленина, Жукова, мост через Оку, дамба Яченского водохранилища, Знаменская, Московскую магистральную улицу и другие мы освободили от снега.

Огромное спасибо калужанам, которые прислушались к нашим просьбам и убрали свои машины с обочин дорог, где мы чистили проезжую часть. Сегодня такой запаркованности, как еще две недели назад было, нет.

Городской голова Калуги обратил внимание трудоёмкость всех манипуляций по очистке города от снега. Дело ещё и в том, что его вывоз происходит на отдаленную территорию, это большое транспортное плечо. А строить снегоплавильные комплексы затратно на порядок. Специалисты горуправы просчитывали эти работы и затраты. По нормам нельзя растаявший снег с улиц сливать в ливневку, необходимо к каждому такому комплексу строить отдельные очистные сооружения.

- Может быть, я надеюсь, в будущем, мы придем к решению этого вопроса, но пока вынуждены свозить снег на отдельную территорию, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

К тому же не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что финансовые возможности города небезграничны.

- Мы не можем все имеющиеся денежные ресурсы бросить на расчистку дорог, есть множество ежедневных проблем, которые городу необходимо решать и которые тоже требуют финансовых вложений, - объяснил Дмитрий Денисов. - Мы стараемся идти сегодня по так называемой золотой середине, то есть оптимальном выделении техники, людских и финансовых ресурсов.

Когда наступают массивные снегопады, как сейчас, мы, естественно вынуждены тратить больше ресурсов, понимая, что очистить дороги и тротуары необходимо в кратчайший срок. Но, повторю, наши возможности не безграничны.

В первую очередь мы очищаем дороги первой и второй категории. Это не наши хотелки, это записано в официальных государственных стандартах, в описании процедур, связанных с обслуживанием улично-дорожной сети. Параметры утверждены, и мы им обязаны следовать. Однако, дороги третьей категории мы не бросаем и при первой возможности выводим технику туда.

Мусор уберут до Нового года

Еще одна болевая точка в городе – это содержание контейнерных площадок ТКО. В понедельник, 11 декабря, Дмитрий Денисов обсуждал эту проблему с руководством КРЭО. Сейчас заезд спецтехники КРЭО на некоторые площадки затруднен, в связи с тем, что часто и подъезды к площадке и сами контейнеры завалило снегом. Градоначальник дал поручение неукоснительно соблюдать график вывоза мусора и наладить более ритмичную работу мусоровозов.

- Сегодня в Калуге более тысячи муниципальных контейнерных площадок, - пояснил Игорь Бугаенко. - Их содержание возложено на «Калугаблагоустройство». В содержание входит очистка площадок от снега, уборка случайного мусора и как повелось в последнее время, уборка стихийных свалок. С начала нынешнего года мы ликвидировали таких навалов мусора почти полторы тысячи. Общий объем убранного мусора 54 тыс. кубических метров.

Только с начала ноября было ликвидировано 200 таких свалок, а за последнюю неделю мы очистили от мусора 35 контейнерных площадок. В этом году на это мы потратили более 50 млн. на эти работы. Хотя по подсчетам коллег из КРЭО и профильного министерства эта сумма кратно должна быть больше.

Что же касается затрудненного проезда, то решение этой проблемы связано с координацией работы многих служб и организаций, у которых своя зона ответственности - муниципальная дорога, межквартальный проезд или территория в зоне ответственности конкретной УК.

- Сейчас мы системно организовываем эту работу, - отметил Игорь Бугаенко. - В любом случае, поставленную нам задачу – очистить весь центр города до нового года – мы выполним.

Это важно ещё и потому, что после нового года Калугу ждет новая мусорная волна, связанная с празднованием новогодних праздников. Это и упаковка товаров, потом калужане массово понесут на свалки новогодние ёлки.

- С подрядчиком мы обговорили все работы после нового года, чтобы оперативно убирать новогодний мусор, - добавил городской голова Калуги.

Кстати, про елки и украшение города. В этом году на Яндекс карте Калуги появились новые значки. Указаны места расположения новогодних красавиц. Кроме этого, в городе заиграли огоньками 19 новогодних конструкций (они тоже есть на Яндекс карте). К понедельнику установлено 11 елей, до конца недели в городской управе пообещали оформить ещё десять. Подключается иллюминация в скверах и парках Калуги.