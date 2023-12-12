Жителей Калуги попросили не кормить бездомных животных

В последнее время в Калуге бездомных животных начали чаще встречать во дворах и на детских площадках, сообщили 12 декабря в городском управлении ЖКХ.

- Одной из причин возникновения таких ситуаций является периодическое подкармливание гражданами животных рядом с жилыми домами и муниципальными учреждениями, - заявили чиновники. - Это способствует увеличению риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, особенно детям.

Калужан просят не контактировать с бездомными животными и не кормить их в общественных местах.