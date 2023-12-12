Калужские депутаты купили окна для школы Первомайска

Депутаты Городской Думы Яков Казацкий, Леонид Чижов и Андрей Нефедов за счёт личных средств приобрели для школы 88 оконных блоков.

- В Городскую Думу Калуги обратилась администрация 16-й школы нашего подшефного Первомайска с просьбой оказать помощь в установке окон. Тридцать лет в школе не проводился ремонт, затем долгое время здание находилось в «серой зоне», где постоянно шли бои. И в настоящее время в этом районе бывают обстрелы. Несмотря на всё это в школе проводятся занятия. В этом году там восстановили систему отопления, но всё равно дети вынуждены на уроках сидеть в куртках: в кабинетах холодно из-за старых окон, которым более пятидесяти лет. Мы посчитали своим долгом помочь школе, вместе с коллегами заказали и оплатили новые оконные блоки, и сегодня, в День Конституции, отправляем их в Первомайск. Монтаж блоков начнётся сразу же по прибытии, – прокомментировал Яков Казацкий.

- Здание школы двухэтажное, советской постройки. Мы заказали 88 качественных пластиковых оконных блоков с пятикамерными стеклопакетами. Надеемся, теперь ученикам будет комфортно находиться в школе, – отметил Андрей Нефедов.

- Хочется пожелать детям, чтобы их жизнь как можно скорее вернулась в мирное русло, а их главной заботой стали лишь хорошие оценки, – подчеркнул Леонид Чижов.

Депутаты отправили детям послание с пожеланием успехов в учёбе, мирного неба и поздравили с Днём Конституции и наступающим Новом годом.