В Калужскую область вакцину от кори пообещали привезти к концу декабря

В понедельник, 11 декабря, на планерке губернатора Калужской области Владислава Шапши министр здравоохранения региона Константин Пахоменко рассказал о ситуации с вакцинацией от кори.

В Калужской области прививки сделали 9 тысяч человек. Поставки трехвалентной вакцины ожидаются к концу декабря

Данная вакцина предназначена для детей. Министр уточнил, что 60% детей уже прошли вакцинацию.