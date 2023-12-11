Калужан попросили использовать Госуслуги при строительстве или реконструкции дома

После строительства или реконструкции дом должен пройти проверку на соответствие требованиям российского законодательства. С начала года в Калужской области поступило 803 заявки на данную услугу. Половина из них была подана через Госуслуги, сообщили 11 декабря в региональном Минцифры.

Для получения услуги в электронном виде нужно подать заявление. Данные, указанные при регистрации на портале госуслуг, автоматически заполнят соответствующие поля.

Уведомление о соответствии построенных объектов параметрам разрешенного строительства поступит в личный кабинет в электронном виде.