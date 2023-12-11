Козельских кадетов наградили медалями «Юного героя»

Кадеты из Козельского района Калужской области Иван Чернов и Олег Волкоедов награждены в Москве на Форуме маленьких Героев медалями «Юный Герой».

Летом прошлого года они находились на берегу Жиздры, услышали крики о помощи и вытащили из воды 12-летнего мальчика.

Награды молодым людям вручила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.