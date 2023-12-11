Глава Следственного комитета России взялся за памятник в центре Калуги

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу ненадлежащего содержания памятника архитектуры в Калуге. Речь идет о доме Толстых на улице Ленина, 65а, который признан объектом культурного наследия федерального значения.

Информация дошла до Москвы, когда на запустение дома пожаловались в социальных сетях.

- Здание, построенное в начале XIX века, находится в запустении: нарушена целостность кровли, разрушено ограждение, вблизи объекта складирован мусор, - заявили в СК.

Ранее в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщали, что собственник дома в 2024 году собирается начать проектирование, а в 2026-м выполнить все работы.