В Жиздринском районе Калужской области обустроили спортплощадку

В рамках инициативного бюджетирования на конкурсный отбор по обустройству спортивных объектов было представлено 24 проекта. Все инициативы поддержали. Об одном из них рассказала министр финансов Калужской области Валентина Авдеева, в понедельник, 11 декабря.
В сельском поселении «Село Огорь» Жиздринского района в рамках проекта обустроили спортплощадку.
На реализацию инициативного проекта затратили 1 051,92 тыс. рублей. Из федерального бюджета было выделено 897,89 тыс. рублей, что составило 83,36% стоимости.
Теперь на спортивной площадке есть теневой навес и новое оборудование.
- Постоянное обновление и модернизация спортивных объектов, создание новых площадок и улучшение условий для занятий спортом способствуют развитию спортивной культуры и активного образа жизни населения, - отметила министр.
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