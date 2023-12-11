В Жиздринском районе Калужской области обустроили спортплощадку

В рамках инициативного бюджетирования на конкурсный отбор по обустройству спортивных объектов было представлено 24 проекта. Все инициативы поддержали. Об одном из них рассказала министр финансов Калужской области Валентина Авдеева, в понедельник, 11 декабря.

В сельском поселении «Село Огорь» Жиздринского района в рамках проекта обустроили спортплощадку.

На реализацию инициативного проекта затратили 1 051,92 тыс. рублей. Из федерального бюджета было выделено 897,89 тыс. рублей, что составило 83,36% стоимости.

Теперь на спортивной площадке есть теневой навес и новое оборудование.

- Постоянное обновление и модернизация спортивных объектов, создание новых площадок и улучшение условий для занятий спортом способствуют развитию спортивной культуры и активного образа жизни населения, - отметила министр.