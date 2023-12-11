Калужская область покажет национальные костюмы на выставке-форуме «Россия»

С 12 по 26 декабря в Москве на стенде Калужской области на международной выставке-форуме «Россия» покажут экспозицию «На стыке веков. Мода по-калужски. От понëвы до сарафана».

С помощью технологии дополненной реальности гости смогут надеть на себя эти наряды.

Для создания виртуальной коллекции авторы отсканировали десятки национальных нарядов. Оцифровка проводилась на местных жителях, демонстрирующих одежду в движении.