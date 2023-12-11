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Работника на зарплату в 500 тысяч рублей ищут в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.12.2023 11:33 2 1515
Работника на зарплату в 500 тысяч рублей ищут в Калужской области

В понедельник, 11 декабря, ресурс HeadHunter опубликовал новую подборку вакансий в Калужской области.

Самую большую зарплату предлагают ведущему менеджеру по привлечению корпоративных клиентов. В месяц такому сотруднику готовы платить от 110 до 500 тысяч рублей.

Также в Калужской области лизинговому брокеру предлагают до 400 тысяч рублей в месяц, главному бухгалтеру и программисту 1С – до 350 тысяч рублей.

Исполнительному директору готовы платить до 300 тысяч рублей, менеджеру по продаже автомобилей – до 250 тысяч.

На зарплату до 200 тысяч рублей в нашем регионе ищут руководителя IT-отдела, инженера по сервису, директора завода и начальника склада.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.12.2023 11:33 2 1515
Тэги: общество зарплата статистика
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