В Калужской области четыре школы и 31 класс перевели на дистанционное обучение

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в Калужской области выросла на 21,2%. Это отразилось и на ситуации в школах.

Полностью переведены на дистанционное обучение школа №3 в Людиново, школа №3 в Козельске, школа в деревне Митяево Боровского района и школа №1 в Кирове.

В Калуге на дистант перевели 31 класс в десяти школах. В Людиново – 3 класса в двух школах, в Козельском районе– девять классов в трех школах, в Жуковском районе – по одному классу в двух школах, в Боровском районе – 7 классов в двух школах, в Кировском районе – по одному классу в двух школах. В Малоярославецком районе и Обнинске по одному классу в нескольких школах, в Бабынинском районе – 3 класса в школе №2 имени Унковского.