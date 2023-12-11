Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 21,2%

За неделю, с 4 до 10 декабря, врачи в Калужской области зафиксировали 12290 случаев ОРВИ. Это на 21,2% больше, чем было за предыдущий семидневный период.

Эпидемический порог превышен на 97,1%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость превысила показатели во всех возрастных группах по отношению к предыдущей неделе – от 13,6% до 24,2%.

В Калуге также увеличилось количество заболевших. Было зарегистрировано 8149 случаев ОРВИ, прирост заболеваемости составил 22%.

В больницы госпитализировали 41 человека.