В Калужской области пройдет небольшой снег

В понедельник, 11 декабря, в Калужской области немного потеплеет, обещают синоптики.

Утром температура составит -7 градусов, днем потеплеет до -5. Вечером температура опустится до -6 градусов.

В течение дня небольшой снег, ветер до 5 метров в секунду.

Наши предки подмечали, в этот день много снега – будет много хлеба.

Елена Сумак. Фото автора. Опубликовано: 11.12.2023 06:00 662