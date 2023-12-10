Юнармейцы и кадеты из Калужской области отметились на федеральном уровне

В воскресенье, 10 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что кадеты из школы № 7 города Калуги получили Гран-при Всероссийских сборов кадетских классов школ страны. Сборы проходили в Сочи.

В субботу, 9 декабря, уже в Москве юнармейцы Калужской области участвовали во Всероссийском военно-патриотическом юнармейском слете «Славы Героев - будем достойны!».

Отряд нашего региона состоял из 154 юнармейцев из Калуги, Кировского, Тарусского, Дзержинского и Сухиничского районов.

- Горжусь, что два года подряд наши юнармейцы — лучшие в стране, - сказал Владислав Шапша.