Около половины опрошенных калужан не будут смотреть новогодний огонек

Портал SuperJob провел опрос среди калужан, выяснив, что люди будут смотреть по телевизору в новогоднюю ночь.

Музыкальные развлекательные передачи хотят смотреть 11% калужан, 33% включат их для фона, 48% опрошенных не будут смотреть огоньки 31 декабря. Только 1 из 9 горожан будет смотреть голубые огоньки по телевизору.

Женщины чаще мужчин смотрят новогодние передачи и включают их в фоновом режиме.

Голубые огоньки чаще смотрят калужане с детьми, чем бездетные.

Молодежь реже смотрит такие телепередачи, чем старшее поколение.