Жители Калуги пожаловались Путину на организацию движения по улице Волкова

В воскресенье, 10 декабря, нам написали калужане с улицы Волкова. Люди прислали видео и сказали, что обратились за помощью к Путину.

- 7 декабря, без предупреждения, городские власти лишили жителей улицы Космонавта Волкова и прилегающих переулков выезжать на транспорте из своих домов путем установки знаков «кирпич», - говорят калужане. - Теперь чтобы добраться до объектов социальной инфраструктуры, жильцам необъодимо выезжать на загородную скоростную автодорогу через нерегулируемый перекресток, делая крюк более 7 км. В час пик объезд может занимать до часа. В 2023 году органы власти отнесли нашу дорогу к дорогам общего пользования, присвоив 4 категорию...По улице невозможно передвигаться с риском для жизни. Дети идут в школу и детский сад по проезжей части. Все наши обращения остались без ответа.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге ввели одностороннее движение на улице Волкова.