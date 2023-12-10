В деревнях Калужской области устанавливают светодиодное освещение

В субботу, 10 декабря, министерство строительства и ЖКХ региона сообщило о работах по обслуживанию освещения в регионе.

В Барятинском районе энергетики провели реконструкцию уличного освещения в д. Отъезжее, д. Крисаново-Пятница, д. Студеное.

Дроссельные лампы демонтированы, установлено 37 светодиодных светильников с высокой степенью светоотдачи и реле времени.

Такие приборы гарантируют работу уличного освещения в строго заданное время, обеспечивая экономию электроэнергии.

Елена Сумак. Фото министерства строительства региона. Опубликовано: 10.12.2023 12:25 295