Жителям Калужской области вручили региональную медаль «За мужество и самоотверженность»

В субботу, 9 декабря, правительство Калужской области сообщило, что в Калужской области учредили региональную медаль «За мужество и самоотверженность». Губернатор Владислав Шапша уже вручил эту награду удостоившимся землякам. Среди награжденных - участники СВО, сотрудники силовых органов, спасатели и волонтёры.

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