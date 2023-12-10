В Калуге пропала 44-летняя женщина

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Анастасии 89190354617 , - говорят поисковики.

С 9 декабря 2023 года место ее нахождения неизвестно.

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