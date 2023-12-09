Поликлиника в Калуге закроется на ремонт с 11 декабря

В понедельник, 11 декабря, в Калуге на ремонт закроется поликлиника на улице Чехова, 3.

- На время ремонта врачи переезжают в ближайшие поликлиники на Грабцевском шоссе и улице Маршала Жукова, - сообщили в субботу в министерстве здравоохранения Калужской области.

На Жукова, 22 будут принимать терапевты Чернова и Волчек, врач общей практики Рассоев и оториноларинголог.

На Грабцевском шоссе, 43б временно будут работать терапевты Алексеева, Чугунова и Соловьев, врачи общей практики Лежнева и Манзаршоева, эндокринолог, хирург и инфекционист.

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работы обещают завершить к середине 2024 года.