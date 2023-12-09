Новые судьи назначены в Калужской области

В пятницу, 8 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Этот документ затронул и калужан.

Председателем Малоярославецкого районного суда на шесть лет стал Алексей Белявцев. Ранее он был судьей Людиновского районного суда.

Заместителем председателя Жуковского районного суда стала Мария Шапошник. Ранее она работала в этом же месте.

Судьей Калужского областного суда стал Игорь Лазуткин, бывший ранее председателем районного суда в Калуге.

В Калужский районный суд судьей назначен Александр Рожков, в Малоярославецкий районный суд - Максим Сорокин. Ранее они были мировыми судьями.