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Названы самые богатые районы Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2023 09:05 0 147
Названы самые богатые районы Калужской области

Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в сентябре 2023 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга по-прежнему занимает пятое место.

Самые низкие доходы в Юхновском, Мещовском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  • Обнинск 82 029 рублей,
  • Боровский район 80 482 рубля,
  • Жуковский район 70 204 рубля,
  • Малоярославецкий район 64 711 рублей,
  • Калуга 62 784 рубля,
  • Ферзиковский район 58 684 рубля,
  • Барятинский район 57 493 рубля,
  • Бабынинский район 56 537 рублей,
  • Дзержинский район 56 486 рублей,
  • Тарусский район 50 070 рублей,
  • Перемышльский район 48 745 рублей,
  • Людиновский район 48 590 рублей,
  • Кировский район 46 766 рублей,
  • Ульяновский район 45 107 рублей,
  • Козельский район 45 061 рубль,
  • Куйбышевский район 44 835 рублей,
  • Медынский район 43 923 рубля,
  • Износковский район 43 866 рублей,
  • Сухиничский район 42 591 рубль,
  • Спас-Деменский район 41 870 рублей,
  • Мосальский район 41 098 рублей,
  • Хвастовичский район 40 702 рубля,
  • Жиздринский район 39 392 рубля,
  • Юхновский район 39 086 рублей,
  • Мещовский район 37 945 рублей,
  • Думиничский район 37 373 рубля.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2023 09:05 0 147
Тэги: общество статистика зарплата
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