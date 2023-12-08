Калужские парламентарии встретились с коллегами из Беларуси

Как отметил председатель Заксобрания региона Геннадий Новосельцев, Россия и Беларусь связаны долгим сотрудничеством в различных сферах. Молодым парламентариям он пообещал всестороннюю помощь.

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