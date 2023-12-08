Калужский архив начал проверять данные об избирателях после объявления даты выборов президента

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Управления по делам архивов Калужской области уже начинает проверять сведения об избирателях.

Как напомнила начальник управления Майя Добычина, впервые калужане смогут проголосовать дистанционно. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Осенью прошла тренировка системы ДЭГ. В ней приняли участие 4% калужских избирателей.