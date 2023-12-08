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Калужский архив начал проверять данные об избирателях после объявления даты выборов президента

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2023 15:22 0 281
Калужский архив начал проверять данные об избирателях после объявления даты выборов президента

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Управления по делам архивов Калужской области уже начинает проверять сведения об избирателях.

Как напомнила начальник управления Майя Добычина, впервые калужане смогут проголосовать дистанционно. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Осенью прошла тренировка системы ДЭГ. В ней приняли участие 4% калужских избирателей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2023 15:22 0 281
Тэги: калужская область
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