Выборы президента России впервые продлятся три дня

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Такой формат голосования в пятницу утвердила Центральная избирательная комиссия.

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