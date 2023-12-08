Калужане на выставке «Россия» сделают обереги из соломы

В субботу, 9 декабря, на стенде Калужской области на выставке «Россия» в Москве пройдет мастер-класс по изготовлению традиционной русской куклы-оберега из соломы.

Его проведут представители калужской Тимирязевки.

В России в конце XIX-начале XX веков соломенную куклу создавали везде, где выращивали хлеб. Взрослые делали их для своих детей как обереги. Сегодня соломенные куклы встречаются в этнографических музеях по всей стране.