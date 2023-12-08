Новый министр транспорта Калужской области провел установочную встречу с отраслевыми предприятиями

В четверг, 7 декабря, назначенный недавно министром транспорта Калужской области Александр Шпиренко провел рабочую встречу с руководителями предприятий, которые входят в его зону ответственности.

По его словам, перечень вопросов большой и охватывает разные сферы жизни жителей региона.

- Начал знакомиться с организацией работы учреждений, проблематикой и первоочередными задачами, требующими решений, - прокомментировал Шпиренко. - Во всех вопросах буду разбираться детально.