Калужская область вошла в лидеры ЦФО по финалистам «Лидеров России»

Начался окружной финал конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. Калужская область по количеству участников финала попала в пятерку лидеров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Все финалисты ранее успешно выполнили дистанционные задания и прошли региональный этап.

В оргкомитет поступило более 50 тысяч заявок. В финал в «Экспоцентре» попало около тысячи участников.