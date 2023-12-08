Яйца в Калужской области за неделю подорожали почти на 10%

В Калужской области продолжают расти цены на куриные яйца. За последнюю неделю они подорожали на 9,46%, сообщили в пятницу, 8 декабря, в правительстве региона.

В конце ноября фиксировалось подорожание на 6,8%.

В то же время яйца не стали рекордсменом по росту цен. Огурцы подорожали за неделю сразу на 12,62%.