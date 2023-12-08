Клуб настольных игр создали в калужской школе

В Китежской средней общеобразовательной школе Барятинского района создали клуб настольных игр «Шаг за шагом». О новой зоне отдыха рассказала министр финансов Калужской области Валентина Авдеева в пятницу, 8 декабря.

Авдеева рассказала, что подобные пространства способствуют не только отдыху, но и развитию, а также социализации детей.

Реализация проекта обошлась в 304,421 тысяч рублей, из которых 278, 97 тысяч рублей были выделены из областного бюджета, что составило 91,64% от стоимости проекта.

Для клуба были куплены развивающие и интеллектуальные настольные игры, значки и подарки для победителей и мебель.

- В клубе есть все необходимое, чтобы школьники могли отвлечься от уроков, отдохнуть и пообщаться, а потом с новыми силами вернуться к занятиям, - отметила министр.