Клиенты Tele2 могут получить в подарок второй билет на ГУМ-каток

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Tele2 предлагает окунуться в предновогоднюю атмосферу и посетить ГУМ-каток. В зимнем сезоне 2023-2024 гг. оператор становится партнером катка и при покупке билета онлайн предлагает клиентам второй в подарок.
Tele2 традиционно поддерживает зимние развлечения: несколько лет подряд компания становится партнером самых крупных катков столицы. В этом году оператор подготовил уникальное предложение для гостей ГУМ-катка. В 2023 году он откроется на Красной площади уже в 18-й раз и будет принимать посетителей с 30 ноября 2023 года по 29 февраля 2024 года. При покупке билета онлайн клиенты Tele2 будут получать второй в подарок в течение всего зимнего сезона. Так, абоненты смогут посетить праздничный каток с видом на главную площадь страны, насладиться атмосферой зимнего города и разделить впечатления с близкими людьми.
Здание ГУМа украсят необычными сказочными инсталляциями, а дополнит настроение новогодняя ярмарка. Чтобы воспользоваться предложением оператора, необходимо зайти в программу лояльности «Больше» и в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2» активировать специальный промокод. На сайте ГУМ-катка нужно положить в корзину два билета и при покупке применить полученный промокод. Билеты придут на указанную почту.
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