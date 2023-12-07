Наркоман за рулем задержан в Калуге

В Калуге сотрудники ДПС остановили на одной из улиц машину, которой управлял 40-летний мужчина. У него наблюдались признаки наркотического опьянения, но от освидетельствования он отказался, сообщили 7 декабря в полиции.

Водительского удостоверения у нарушителя не было. Ранее он уже попадался пьяным за рулем.

Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до трех лет лишения свободы. А машина помещена на штрафстоянку.