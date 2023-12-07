В Спас-Деменском районе установили два новых фельдшерско-акушерских пункта

В селах Лазинки и Стайки Спас-Деменского района открыли два фельдшерско-акушерских пункта. Они созданы по национальному проекту «Здравоохранение».

- Модульные ФАПы, которые мы устанавливаем в сельских территориях Спас-Деменского района, полностью благоустроены. Созданы максимально комфортные условия и для медработников, и для пациентов, - прокомментировал заместитель главы администрации района Дмитрий Крисаненков.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года.