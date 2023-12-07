В Калуге прокуратура организовала горячую линию из-за проблем с лекарствами

Жители Калужской области уже долгое время сообщают в соцсетях об отсутствии различных льготных лекарств. В связи с этим прокуратура организовала горячую линию.

Звонить можно будет 11 декабря с 10:00 до 15:00 по телефону 56-28-02.

- Такая практика получения сведений о проблемах, волнующих граждан, показала свою эффективность, - заявили в прокуратуре Калужской области 7 декабря. - Одновременно информируем, что ранее прокуратурой области выявлены нарушения в рассматриваемой сфере, в связи с чем 16 ноября министру здравоохранения Калужской области внесено представление.