На реконструкцию театра юного зрителя в Калуге выделили 344 миллиона рублей

В Калужской области продолжается реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя. Работы реализуются в рамках регионального проекта «Культурная среда», который является частью нацпроекта «Культура». Площадь здания более 11,0 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева.
Когда начинались работы по строительству нового здания, сообщалось, что общая стоимость работ составит 877 миллионов рублей.
В текущем году на реконструкцию выделили 344 миллиона рублей. Из них 126 миллионов направили из федерального бюджета.
В данный момент кассовый расход составил 75%.
Основной зал нового театра будет вмещать 377 гостей, а малый – 91. Работы планируют закончить в 2024 году.
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