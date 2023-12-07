В Калуге второму пострадавшему от собаки ребенку выплатят 250 тысяч рублей

Как мы уже рассказывали, в Калуге владелец собаки, которая набросилась на детей на улице Минской, должен выплатить пострадавшей девочке 200 тысяч рублей.

Позже состоялось второе заседание суда, на котором постановили, что пострадавшему мальчику собачник должен отдать 250 тысяч рублей.

Решения, правда, еще могут быть обжалованы в областном суде.