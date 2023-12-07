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Еще в шести деревнях Калужской области стали доступны услуги связи и быстрый интернет

Опубликовано: 07.12.2023 14:51 0 421
Еще в шести деревнях Калужской области стали доступны услуги связи и быстрый интернет

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Теперь жители таких населенных пунктов как Лыково, Бели, Кромино, Куракино, Анновка, Горенское впервые получили возможность пользоваться качественной мобильной связью и быстрым 4G. Такая работа – результат проекта по устранению цифрового неравенства, который реализует Минцифры РФ с «Ростелекомом», где Tele2 выступает в качестве центра компетенций.

Кроме этого, российский оператор Tele2 продолжает совершенствовать сеть в регионе, в особенности там, где активность абонентов растет быстрыми темпами – в городах Калуга, Киров, Жуков, Медынь и селе Барятино. Такие изменения очень важны для жителей, которые каждый день используют интернет для работы, оплаты услуг, доступа к личному кабинету в Госуслугах и многое другое.

– Мы регулярно развиваем инфраструктуру в области, особенно в тех местах, где это очень важно для абонентов, – рассказывает технических директор калужского филиала Tele2 Александр Чепа. – Поэтому жители даже небольших и отдаленных деревень могут пользоваться всеми преимуществами современных технологий.

Также Александр Чепа отметил, что процесс оптимизации продолжается в поселках Полотняный Завод, Куровской, и деревне Митинка с населением чуть более 400 человек.

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Опубликовано: 07.12.2023 14:51 0 421
Тэги: реkлама
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