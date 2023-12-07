Калужан пригласили на фейковые съемки продолжения нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В нескольких новостных сообществах о Калуге появилась информация о наборе актеров массовых сцен для съемок в продолжении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В тексте записи жителей областного центра от 14 до 60 лет пригласили на съемки в декабре-январе. За шестичасовую смену пообещали заплатить 3500 рублей.

Условием для участия являлся репост данной записи себе на страницу, а также подписка на сообщество во Вконтакте и в Телеграме.

В официальном сообществе «Кино в Калуге» информацию опровергли. Подобные записи появились в пабликах Омска, Екатеринбурга и Ижевска.

Похоже сообщества, распространявшие непроверенную информацию, захотели набрать побольше подписчиков за счет сериала, вызвавшего общественный резонанс.