В Калуге ищут родственников 58-летнего мужчины

Любую информацию можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

С 8 ноября прошлого года мужчина находится в социальном учреждении.

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