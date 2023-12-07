Каждый второй россиянин верит в эффективность психологов и не обращается к ним

80% жителей России никогда не обращались к психологам. Такие результаты исследования опубликовало агентство «Вебер» - совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

В исследовании поучаствовали 1200 онлайн-пользователей старше 18 лет.

48% респондентов заявили, что обращение к психологам приносит пользу и помогает решить проблемы.

В Калужской области работают телефоны доверия: 8 (800) 450-23-22 и 8 (4842) 41-09-88. Каждый день туда обращается в среднем 17 человек. Служба работает круглосуточно и анонимно.

Главный внештатный медицинский психолог минздрава Калужской области Наталья Немолякина рассказала, что современный ритм жизни и многочисленные проблемы способствуют нарастанию у людей уровня тревоги и стресса, иногда вплоть до патологических проявлений.

- Поэтому вопрос оказания гражданам доступной психологической помощи становится, как никогда, актуальным, - уверена она.