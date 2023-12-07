В Калужской области готовятся спасать рыбаков

В Калуге прошло последнее в 2023 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве области.

Одной из тем обсуждения стала безопасность людей на водоемах зимой.

На данный момент в 12 муниципалитетах уже определили 25 традиционных мест для подледного лова рыбы. Также указаны места, где запрещено выходить на лед.

Как прогнозируют спасатели, наиболее напряженная обстановка будет в Калуге на Воробьевской переправе, Яченском водохранилище, Оке у Гагаринского моста, а также на озерах в Кирове и Людиново, Оке в Тарусе.