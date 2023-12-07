В Боровском центре социального обслуживания пожилых и инвалидов начали делать гобелены

В Боровске в местном центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в клубе кройки и шитья освоили изготовление гобеленов.

Это учреждение подведомственно министерству труда и социальной защиты Калужской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография». При этом опыт жителей Боровска представлен на интерактивной карте «Активного долголетия» экспозиции Минтруда России на Международной выставке-форуме «Россия».