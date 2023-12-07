Подписано соглашение о создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Калужской области

В среду, 6 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Москве подписал соглашение с ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и фондом «ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий».

Это документ о поможет в развитии проекта Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в нашем регионе.

По словам Шапши, основная задача данной работы – создать в Калужской области полноценный НПЦ БАС. Он будет включать центр испытаний и сертификации.

- Вопрос с сертификацией – один из ключевых, - заявил губернатор. - Его решение позволит нашим компаниям в более короткие сроки выводить на рынок новые разработки, обеспечить безопасность применения БПЛА, улучшать их характеристики.