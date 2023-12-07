Денисов: сейчас мы сотням калужан вручаем ключи от новых квартир

В конце года долгожданное жилье получили жители аварийных домов Калуги, однако желающих улучшить свои условия ещё очень много.

На совещании в городской управе обсудили возможности по переселению граждан из аварийного жилья. Поводом для разговора стало обращение к Дмитрию Денисову от калужанки, живущей в доме № 51 по улице Телевизионная.

Выяснилось, что в этом году в Калуге уже и будет расселено рекордное количество домов – аж 57!

Старость не радость?

Проблема старых жилых домов, обветшавших, с текущими потолками и ржавыми коммуникациями стала актуальной ещё в самом начале 2000-х. Построенные в 50-х годах прошлого века, она они десятками, если не сотнями стали разрушаться. Жить в них не то, что некомфортно, но часто и опасно. Ситуация SOS четко обозначилась не только в Калуге, но и во всех регионах, особенно в центральной части России.

Сегодня, по словам городского головы Калуги, есть лишь два варианта выхода из положения. Первый, это использовать внебюджетные средства, когда застройщику предоставляется территория с расположенными на ней аварийными домами и он сам предоставляет людям новые квартиры, потом сносит здания и строит новые. Это, к сожалению, хоть и встречающийся, но довольно редкий способ. Большинство наиболее интересных земельных участков уже освоены. Остались уже не совсем ликвидные.

Второй способ – с помощью государственной программы расселения граждан из аварийного жилья. Сейчас заканчивается уже четвертый этап программы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

По этой программе в прошлом году ключи от новых квартир получили 136 семей. Они переехали в новенькие многоэтажки в микрорайоне Дубрава и Кошелеве. В этом году работа по этой программе продолжилась.

- В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году мы расселяем 57 многоквартирных домов, 627 помещений и 1511 человек, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Всего в программу включены 108 многоквартирных домов.

Новое комфортное жильё калужане получают в микрорайоне «Веснушки», «Кошелеве», «Европейском квартале» и на Дубраве. Дома на улице Труда, Монастырской и многих других в этом году опустели и готовы к сносу. Однако, количество аварийных жилых строений в городе ещё достаточно много – ведь многие из них построены еще при царях.

Нужно сносить целую улицу

Одна из проблемных территорий расположена по улице Телевизионная. Жительница дома № 51 Оксана Лашова обратилась к городскому голове с просьбой объяснить, когда ее дом будет расселяться, прикрепив для наглядности фото состояния полов и коммунальных сетей.

– Это дом пока не признан аварийным, есть там сложности с водопроводной сетью, на этой неделе УК выполнит все работы, которые необходимы и заделают полы, - пообещал начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ.

Городской голова Калуги в свою очередь ещё раз разъяснил, как и кого расселяют в этом году.

- Сейчас мы реализуем очередную государственную программу по переселению из аварийного жилья, - пояснил Дмитрий Денисов. - В эту программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Следующая программа будет в ближайшее время разработана и принята, я в этом уверен. В нее войдут дома, признанными непригодными для жилья после января 2017 года. По Телевизионной, 51 будем разбираться, если будет этот дом такой статус иметь, значит, попадет в программу.

А пока, полы и коммуникации в этом доме на совести управляющей компании. Именно к ней необходимо обращаться с коммунальными проблемами. Впрочем, как стало ясно из слов градоначальника, жизнь в ужасных бытовых условиях людям на Телевизионной вполне возможно закончится и люди получат новенькие квартиры.

- Рано или поздно на этом месте будет реализован проект комплексного развития территории с расселением домов, - заявил Дмитрий Денисов. - Понятно, что жить сегодня в таких условиях некомфортно, но мы работаем исключительно в рамках госпрограммы. Она обеспечена финансированием и это позволяет нам решать вопросы расселения в полном объеме.

Переселят всех

Сегодня расселение из аварийного жилья по проекту комплексного развития территорий ведется, в частности в переулке Пестеля. Общежитие по адресу Первый переулок Пестеля, 27 постепенно пустеет. Однако, как пояснил градоначальник, не все так просто.

- Тяжело идет эта работа, - посетовал городской голова Калуги. - Это общежитие, и застройщик уже на протяжении многих месяцев пытается договориться с оставшимися жителями этого дома.

В любом случае, проблема с аварийными домами в Калуге не стоит на месте, она решается, пусть и не так быстро, как хотелось бы всем. Квартирный вопрос во все времена в России и СССР был, пожалуй, самым острым. К счастью, и сейчас государство помогает тем гражданам, которые живут порой в нечеловеческих условиях.