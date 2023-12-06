Шапша обсуждает в Москве производство беспилотников в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 6 декабря отправился с рабочей поездкой в Москву.

- Продолжаем формирование в Калужской области научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, - рассказал он. - Они создаются по всей стране по поручению Президента России. Сфера применения БАС в гражданском секторе обширна: мониторинг, пространственные данные, перевозка грузов, борьба с пожарами, защита растений. Использование беспилотников позволяет оптимизировать ресурсы для выполнения этих и других задач.

Губернатор напомнил, что у нас в регионе есть необходимая научная и производственная база, серьезный кадровый потенциал для развития этой сферы. Утверждена региональная программа, принято решение сделать НПЦ БАС якорным проектом Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».

- В регионе уже производятся беспилотники и комплектующие к ним, - заявил глава региона. - Налаживаем сотрудничество с лидерами отрасли. С Правительством Москвы прорабатываем возможность использования инфраструктуры для испытания БАС.