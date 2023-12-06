Губернатор Калужской области поддержал введение обязательных уроков труда в школах

В среду, 6 декабря, Госдума приняла решение вернуть в школы обязательные уроки труда. Их введут со следующего учебного года.

Такие изменения в школьную программу поддержал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Мы в своем школьном детстве и в колхоз ездили помогать урожай убирать, и классы убирали, и на уроки труда с удовольствием ходили, - заявил он. - Благодаря этому, кстати, я и сейчас могу и гвоздь вбить, и дрелью воспользоваться.

По его словам, трудовое воспитание - важная часть образовательного процесса.