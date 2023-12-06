Калуга заросла метровыми сосульками

Калужане из разных районов присылают в редакцию фотографии сосулек. Размеры некоторых действительно пугают.

На улице Ольговской сосулька выросла размером с этаж. Жители пожаловались нам, что боятся заходить в подъезд, так как она может упасть в любой момент.

- Мы позвонили в домоуправление, где нам ответили, что произведут обход территории и посмотрят сосульки, но никто так и не пришел, - жалуется местная жительница.

Также пожаловались жители улицы Кибальчича, 24. Они сообщили, что ЖКО сбивать сосульки не собирается.

- Написали обращение, огородили, а если рухнет под тяжестью веса, убьет же, - отметила женщина.

А на вашем подъезде есть такие «гиганты»? Присылайте фотографии в комментарии.

Сосулька размером с этаж на улице Ольговской, 19.

Вот такй ледяной забор террорирзиурет жителей 24 дома на улице Кибальчича.

Гостинорядский переулок, 6/9.

Площадь Старый Торг, 7.