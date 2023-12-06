На каникулах скучать не придётся

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В первые дни января калужане и гости города не смогут усидеть дома, ведь концертное агентство «Звёздный дождь» приготовило феерию развлечений.

Уже 2 января на ледовой арене Дворца спорта «Центральный» и взрослых, и детей ждёт новое ледовое шоу мирового уровня «Бременские музыканты на льду». Известные даже нашим бабушкам и дедушкам персонажи сказки продемонстрируют акробатические трюки, летая над ареной, Кот прямо на льду покажет фокусы, а Трубадур исполнит знаменитые песни голосом Димы Билана.

Зрители более 50 городов России, Беларуси и Прибалтики уже аплодировали артистам, а теперь и у калужанам есть шанс увидеть это ставшее легендарным шоу на льду.

Почитатели искромётного таланта Сергея Дроботенко ни за что не пропустят концерт этого артиста на «Арене КТЗ» 3 января. Сатирик, актёр, автор текстов, участник «Аншлага» и других юмористических программ, Сергей Дроботенко заставит рассмеяться самую записную царевну Несмеяну.

Чарующие звуки восточной сказки наполнят «Арену КТЗ» 4 января. В этот день здесь будет царствовать самый знаменитый Джинн со своим другом, весёлым воришкой Аладдином. Мюзикл «Аладдин» доставит радость и детям, и взрослым. Ну кто не хочет окунуться в своё детство и помечтать о волшебном ковре-­самолёте!

Супер­реалистичные спецэффекты мюзикла заставят в восторге откинуться в уютных креслах «Арены КТЗ» любого. Одно превращение Джафара в гигантскую пятиметровую змею чего стоит! Воистину «Аладдин» — ​это то, что необходимо посмотреть всей семьёй.

«Аладдин» с Джинном будут творить чудеса в полдень, а вечером того же дня, 4 января, на сцене «Арены КТЗ» грянет «Синяя птица навсегда». Концерт посвящён памяти Дмитрия Галицкого, легендарного автора многих хитов ВИА «Синяя птица».

Кстати, Галицкий рос в Калуге, здесь он окончил школу, а после выходил на сцену с группой «Калужанка», которую позже переименовали в ансамбль «Орион». В конце 70-х Дмитрия пригласили в ВИА «Синяя птица». И вот 4 января песни Дмитрия Галицкого вновь зазвучат на сцене «Арены КТЗ». Не пропустите, другого случая испытать в этот день светлую ностальгию не будет.

Сенсацией года можно назвать концерт Виктора Королёва, который состоится 5 января на сцене «Арены КТЗ». И это не шутка. Когда ещё можно услышать любимые песни за один вечер: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не стану ждать на берегу»! Певец исполнит и другие шлягеры, а также абсолютно новые песни.

Лауреат премий радио Питер FM, Радио Шансон теперь вживую споёт на калужской сцене. Можно будет не только послушать Виктора Королёва, но и зажечь на танцполе «Арены КТЗ».

Космическое путешествие в поисках самой яркой звезды вместе с Бубой ждёт калужан и гостей города 7 января. «Арена КТЗ» превратится в целый букет мини-­шоу. С помощью специального браслета зрители смогут влиять на действие спектакля, помогать Бубе освещать путь космического корабля и создавать звёздное небо.

«Буба. Ёлка. Шоу» — ​это просто бомба! Лазерное, цирковое, мыльное, дымовое, Тесла- и неоновое шоу в одном представлении. А ещё интерактивы, так что этот спектакль не только развлекательный, но и познавательный.

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