Награждены победители конкурса «Лучшее ТОС»

Активистов территориальных общин поздравили и наградили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, депутаты Городской Думы и руководители подразделений Городской Управы. В этом году конкурс проходил в новом формате: комиссия оценивала проекты, реализованные ТОСами.
90 заявок из 35 общин были представлены в шести номинациях:
- Каждый год мы собираемся в декабре, чтобы подвести итоги, отметить наиболее отличившиеся ТОСы, поделиться опытом, наметить планы на будущее. И сегодня здесь вновь собрались активные и неравнодушные люди, искренне стремящиеся сделать наш любимый город лучше, комфортнее, безопаснее. С каждым годом в деятельность ТОС включается всё больше калужан, реализуются новые масштабные проекты. Дорогие друзья! Городские власти высоко ценят ваши организаторские способности, умение убедить и сплотить людей ради общей цели. Члены территориальных общин оказывают помощь участникам специальной военной операции, доставляют гуманитарную помощь на передовую, заботятся о семьях наших защитников. Огромное вам спасибо за это и низкий поклон! От всей души желаю здоровья, энергии, сил, успехов и благополучия! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.
Депутаты Гордумы и руководители подразделений Горуправы поздравили активистов, поблагодарили за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, пожелали новых успехов и достижений. Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.