Награждены победители конкурса «Лучшее ТОС»

Активистов территориальных общин поздравили и наградили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, депутаты Городской Думы и руководители подразделений Городской Управы. В этом году конкурс проходил в новом формате: комиссия оценивала проекты, реализованные ТОСами.

90 заявок из 35 общин были представлены в шести номинациях:

«Лучший председатель ТОС»;

«Благоустройство»;

«Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»;

«Местные художественные промыслы и культурные инициативы»;

«Патриотическое воспитание и работа с молодежью»;

«Моя инициатива».

- Каждый год мы собираемся в декабре, чтобы подвести итоги, отметить наиболее отличившиеся ТОСы, поделиться опытом, наметить планы на будущее. И сегодня здесь вновь собрались активные и неравнодушные люди, искренне стремящиеся сделать наш любимый город лучше, комфортнее, безопаснее. С каждым годом в деятельность ТОС включается всё больше калужан, реализуются новые масштабные проекты. Дорогие друзья! Городские власти высоко ценят ваши организаторские способности, умение убедить и сплотить людей ради общей цели. Члены территориальных общин оказывают помощь участникам специальной военной операции, доставляют гуманитарную помощь на передовую, заботятся о семьях наших защитников. Огромное вам спасибо за это и низкий поклон! От всей души желаю здоровья, энергии, сил, успехов и благополучия! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Депутаты Гордумы и руководители подразделений Горуправы поздравили активистов, поблагодарили за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, пожелали новых успехов и достижений. Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу.