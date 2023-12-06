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Награждены победители конкурса «Лучшее ТОС»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2023 10:52 0 578
Награждены победители конкурса «Лучшее ТОС»

Активистов территориальных общин поздравили и наградили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, депутаты Городской Думы и руководители подразделений Городской Управы. В этом году конкурс проходил в новом формате: комиссия оценивала проекты, реализованные ТОСами.

90 заявок из 35 общин были представлены в шести номинациях:

  • «Лучший председатель ТОС»; 
  • «Благоустройство»; 
  • «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»; 
  • «Местные художественные промыслы и культурные инициативы»; 
  • «Патриотическое воспитание и работа с молодежью»; 
  • «Моя инициатива». 

- Каждый год мы собираемся в декабре, чтобы подвести итоги, отметить наиболее отличившиеся ТОСы, поделиться опытом, наметить планы на будущее. И сегодня здесь вновь собрались активные и неравнодушные люди, искренне стремящиеся сделать наш любимый город лучше, комфортнее, безопаснее. С каждым годом в деятельность ТОС включается всё больше калужан, реализуются новые масштабные проекты. Дорогие друзья! Городские власти высоко ценят ваши организаторские способности, умение убедить и сплотить людей ради общей цели. Члены территориальных общин оказывают помощь участникам специальной военной операции, доставляют гуманитарную помощь на передовую, заботятся о семьях наших защитников. Огромное вам спасибо за это и низкий поклон! От всей души желаю здоровья, энергии, сил, успехов и благополучия! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.  

Депутаты Гордумы и руководители подразделений Горуправы поздравили активистов, поблагодарили за неравнодушное отношение и любовь к родному городу, пожелали новых успехов и достижений. Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.12.2023 10:52 0 578
Тэги: городская дума
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