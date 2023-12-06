Прокурор Калужской области ответит на вопросы наших читателей

В среду, 6 декабря, в редакцию «Калужского перекрестка» приедет прокурор области Константин Жиляков.

В рамках прямого эфира он ответит на вопросы наших читателей.

Трансляция начнется в социальной сети «ВКонтакте» в 13:00. Вопросы уже можно оставлять в комментариях.